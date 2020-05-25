الخرطوم تراجع تصاريح المرور وتفرض عقوبات على المخالفين

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الخرطوم 25 مايو 2020 – قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم، الإثنين، مراجعة استخدام تصاريح المرور، وفرض عقوبات في مواجهة المخالفين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

وحتى السبت ارتفع عدد المصابين في السودان مُنذ بدء الجائحة إلى 3820 حالة، تتضمن 165 حالة وفاة مقابل 458 تعافوا من الوباء.

وعقدت لجنة أمن الولاية، اجتماعا طارئا الاثنين ناقشت فيه مسار تنفيذ خطة تأمين الولاية وتنفيذ الحظر الصحي.

وقال مدير شرطة الولاية الفريق شرطة، عز الدين الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه تلاحظ من خلال التقارير، أن هناك عدم التزام بسياسات الدولة والحظر الصحي من خلال الحركة الواسعة للمواطنين.

وكشف عن رصد عدد من المخالفات من حملة التصاريح باستخدامها في غير أغراضها التي منحت بموجبها وفي غير أوقات العمل، وبناء على ذلك قررت اللجنة التشدد في السماح بالمرور ومراجعة التصاريح بدقة والتأكد من أن صاحب التصريح في طريقه للعمل أو عائدا إلى منزله بعد انتهاء الدوام ومعرفة الأسباب التي دعته للتحرك.

وأوضح مدير الشرطة، أن السلطات لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في الأمر الصادر من رئيس الوزراء بخصوص الحظر الصحي.

وأشار إلى صدور قرار من وزارة النفط يحدد مواعيد عمل محطات الوقود من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، منعا لحركة السيارات بعد هذا التوقيت.

وشدد مدير الشرطة على منع وسائل المواصلات من العمل طوال اليوم.

إلى ذلك ناشد أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، الطيب الشيخ، كافة مواطني الولاية مساعدة السلطات في القيام بواجباتها تجاه حماية المواطن في أعقاب التصاعد المستمر في الإصابة بمرض كورونا القاتل.

كما ناشد اصحاب التصاريح بعدم الوقوع في المخالفات واستخدامها لأغراضها بعد أن تم ضبط عدد من الممارسات باستخدام التصاريح لأغراض تجارية واجتماعية.

وطالب الالتزام بموجهات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي تقديرا للظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد.