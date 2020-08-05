الخرطوم ترحب بمقترح المملكة العربية السعودية للحل السياسي في اليمن

الخرطوم 5 أغسطس 2020 – رحبت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بمقترح السعودية المقدم كآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، للتوصل إلى حل سياسي شامل.

مقر الخارجية السودانية

وأبدت الخارجية في بيان تلقته "سودان تربيون"، أملا في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأضاف، "تتابع وزارة الخارجية بكثير من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل لحل سياسي شامل".

وفي يوليو الماضي، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، والأحزاب الرئيسية على مقترح سعودي لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتضمن 24 حقيبة، 4 منها (السيادية) حق التعيين فيها لرئيس البلاد، والبقية مناصفة بين الشمال والجنوب.

ويتضمن المقترح، تقسيما للحقائب الوزارية -24 حقيبة-مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، فيما يحتفظ الرئيس اليمني هادي، بأربع حقائب "سيادية".

ويمنح المقترح في شقه الشمالي 3 مقاعد للمؤتمر، و3 للإصلاح، إضافة إلى 4 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لأحزاب "الاشتراكي، والناصري، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد".

ويتضمن في شقه الجنوبي المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، إضافة إلى 6 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والاصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة المهرة.

ويعطي المقترح السعودي الرئيس اليمني، حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.

وتقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر 2019.

وأعلن المجلس الانتقالي، في أبريل الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.