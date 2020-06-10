الخرطوم ترشح دبلوماسي فرنسي لرئاسة البعثة السياسية الدولية

الخرطوم 10 يونيو 2020- قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ "سودان تربيون" إن السودان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بترشيحه دبلوماسي فرنسي لرئاسة البعثة السياسية المرتقب بدء مهامها مطلع العام المقبل.
- انطونيو غوتيريس
ووافق مجلس الأمن الدولي قبل أيام على طلب الخرطوم بتفويض بعثة سياسية تساعد الحكومة الانتقالية في العبور بمهام السلام واحلال الديموقراطية والحكم الدستوري على أن يكون تفويضها بموجب الفصل السادس لمدة عام قابل للتمديد.
وأفادت المصادر أن الخرطوم اختارت فرنسيا ليتولى قيادة البعثة على أن يكون نائبه أميركي والثالث ألماني.
ونفت ما اثير عن اختيار الحكومة السودانية المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم برغم أن المنظمة الدولية كانت ترغب في توليه المهام.
أخر الآراءتجمع المهنيين وفقدان البوصلة 2020-06-08 00:20:24 بقلم : محمد عتيق لا بأس ، رغم مظاهر التنازع والبؤس السائدة في ساحتنا السياسية ، لا بأس .. ورغم انتقال فايروس الصراع والانقسام إلى تجمع المهنيين ، لا بأس .. ورغم الكثير من المظاهر السالبة في ردهات الثورة وواقعها ، لا بأس (...)
الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (3) 2020-06-07 15:56:16 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com خريطة توضح خط الحدود من أبوقمل إلى الستيت ومثلث الفشقة المفاوضات السودانية - الإثيوبية بشأن الحدود * يمكن القول بشكل عام أنه قبل عام 1965 لم يبرز أي نزاع بشأن الحدود أو (...)
الفرق بين مقتل جورج فلويد وجريمة الإبادة الجماعية في دارفور 2020-06-07 12:55:57 ✒️صلاح حامد الولي walysalah85@gmail.com حادثة مقتل المواطن ألامريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس، مينيسوتا في الولايات المتحدة من قبل ضابط الشرطة مينيا بوليس "دريك تشوفين" أثارت حفيظة الشعب الأمريكي (...)
المزيد