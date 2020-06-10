الخرطوم ترشح دبلوماسي فرنسي لرئاسة البعثة السياسية الدولية

الخرطوم 10 يونيو 2020- قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ "سودان تربيون" إن السودان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بترشيحه دبلوماسي فرنسي لرئاسة البعثة السياسية المرتقب بدء مهامها مطلع العام المقبل.

انطونيو غوتيريس

ووافق مجلس الأمن الدولي قبل أيام على طلب الخرطوم بتفويض بعثة سياسية تساعد الحكومة الانتقالية في العبور بمهام السلام واحلال الديموقراطية والحكم الدستوري على أن يكون تفويضها بموجب الفصل السادس لمدة عام قابل للتمديد.

وأفادت المصادر أن الخرطوم اختارت فرنسيا ليتولى قيادة البعثة على أن يكون نائبه أميركي والثالث ألماني.

ونفت ما اثير عن اختيار الحكومة السودانية المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم برغم أن المنظمة الدولية كانت ترغب في توليه المهام.