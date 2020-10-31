الخرطوم تشجب هجمات (نيس) الفرنسية وتؤكد رفضها للارهاب

الخرطوم 31 أكتوبر 2020- دانت وزارة الخارجية السودانية،الجريمة التي وقعت في "نيس" بفرنسا، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، واعربت عن تضامنها مع باريس ومع أسر الضحايا.

مقر الخارجية السودانية

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان السبت إنه "لا يمكن لمرتكبي مثل هذه الجريمة التعبير عن أي دين، بحكم إجماع الأديان على تحريم قتل الأبرياء".

وأضافت: "مع وقوع كل اعتداء إرهابي، فى أي بلد، تتأكد حاجة العالم إلى التكاتف في وجه الإرهاب وإلى المثابرة في مكافحته، وإلى التأكيد على ترسيخ قيم السلام والحرية والتعايش الإيجابي بين المجتمعات".

وشدد السودان على أنه لن يألو جهدًا في محاربة الإرهاب، وصولًا إلى الخلاص منه.. كما تعهد بيان الخارجية ببذل أقصى ما يمكنه ضمن الجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

وقتل شابٌ مسلح بسكين 3 أشخاص صباح الخميس في غضون دقائق في كنيسة نوتردام دو لاسومبسيون في قلب مدينة نيس جنوبي شرقي فرنسا.

والضحيتان هما امرأتان، إحداهما في الستين من العمر والأخرى أربعينية وتحمل الجنسية البرازيلية، إضافة إلى شخص يبلغ من العمر 55 عاما.

وأعلنت الشرطة الفرنسية صباح الجمعة عن اعتقال رجل يشتبه في أنه على علاقة بالهجوم الذي وقع أمس.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن هناك احتمالا بوقوع مزيد من الهجمات في الأراضي الفرنسية. وأضاف "نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي، وفي مواجهة الأيديولوجية الإسلاموية".

لكنه اشار لعدم وجود ضرورة لتغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.