 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 1 آذار (مارس) 2020

الخرطوم تشرع في تطبيق نظام صرف الوقود عبر البطاقة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 مارس 2020 - طبقت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، الأحد نظام صرف الوقود ببطاقات ورقية تمهيداً لتفعيل نظام البطاقة الذكية في الأول من ابريل القادم، على ان يبدأ التسجيل في الخامس عشر من مارس الجاري.

JPEG - 24.3 كيلوبايت
محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

ولاتزال أزمة الوقود في العاصمة السودانية تراوح مكانها حيث بات مشهد اصطفاف مئات السيارات أمام محطات الخدمة أمرا اعتياديا.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة وتوزيع الوقود المهندس ايمن ابو الجوخ في تعميم صحفي أن البطاقة الذكية ستبدأ بالمواصلات العامة بولاية الخرطوم بتوزيع 40 ألف منها مرتبطة بتصديق خطوط المواصلات، فضلاً عن تخصيص عدد من محطات شركات التوزيع التي تم تركيب قارئ البطاقة فيها وهي النيل، بشاير، النحلة، قادرة، ماثيو لضمان انعكاس الوقود المدعوم على خدمات المواطن مباشرة.

وكشف عن تفعيل نظام المراقبة والتحكم الالكتروني (الحوسبة) في جميع المحطات التي تم تركيب اجهزة التحكم الالكتروني فيها وعددها 266 محطة من جملة 290 بولاية الخرطوم مع التغطية النسبية لبقة الولايات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (2 -4) 2020-02-29 16:52:03 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk جبال النُّوبة.. الوعور المشرئبَّة كان النُّوبة يفتخرون أيما فخر باستقلاليَّتهم وفحولتهم اللتان كانوا يتمتَّعون بهما في مناطقهم مثلما هي الحال عند أيَّة قبائل جبليَّة. (...)

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.