الخرطوم تشرع في تطبيق نظام صرف الوقود عبر البطاقة

الخرطوم 1 مارس 2020 - طبقت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، الأحد نظام صرف الوقود ببطاقات ورقية تمهيداً لتفعيل نظام البطاقة الذكية في الأول من ابريل القادم، على ان يبدأ التسجيل في الخامس عشر من مارس الجاري.

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

ولاتزال أزمة الوقود في العاصمة السودانية تراوح مكانها حيث بات مشهد اصطفاف مئات السيارات أمام محطات الخدمة أمرا اعتياديا.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة وتوزيع الوقود المهندس ايمن ابو الجوخ في تعميم صحفي أن البطاقة الذكية ستبدأ بالمواصلات العامة بولاية الخرطوم بتوزيع 40 ألف منها مرتبطة بتصديق خطوط المواصلات، فضلاً عن تخصيص عدد من محطات شركات التوزيع التي تم تركيب قارئ البطاقة فيها وهي النيل، بشاير، النحلة، قادرة، ماثيو لضمان انعكاس الوقود المدعوم على خدمات المواطن مباشرة.

وكشف عن تفعيل نظام المراقبة والتحكم الالكتروني (الحوسبة) في جميع المحطات التي تم تركيب اجهزة التحكم الالكتروني فيها وعددها 266 محطة من جملة 290 بولاية الخرطوم مع التغطية النسبية لبقة الولايات.