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الخرطوم تشعر بخيبة أمل لحرمان واشنطن السودانيين من المنافسة على (اللوتري)

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الخرطوم 5 فبراير 2020- عبرت الحكومة السودانية عن خيبة أملها حيال قرار الإدارة الأميركية الأخير بمنع المنافسة على قرعة الهجرة السنوية .

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نرمب يوقع على قرار حرمان السودانيين وجنسيات أخرى من (اللوتري).. الجمعة 31 يناير 2020

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضية قرارا حرم بموجبه السودان وتنزانيا من المشاركة في القرعة السنوية المخصصة لمنح البطاقة الخضراء "اللوتري".

وحظر القرار على دول نيجيريا، إريتريا، بورما وقرغيزستان الحصول على كافة تأشيرات الهجرة.

وعزا نص القرار اقحام السودان بين هذه الدول الى انه لا يتقيد "بمقاييس أداء إدارة الهوية الخاصة بالولايات المتحدة" ما يمثل خطرا كبيرا سيما بشأن سفر الإرهابيين إلى أميركا.

واجتمع وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد العزيز عبد الله الثلاثاء الى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم برايان شوكان وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وطبقا لتصريح عن الوزارة فإن الدبلوماسي السوداني "عبر عن خيبة أمل الحكومة والشعب السوداني حيال قرار الإدارة الأميركية الأخير بتضمين السودان في قائمة حظر السفر وعدم مناسبته للتطورات الإيجابية التي ظلت تشهدها البلاد".

وطبقا للتصريح فإن القائم بالأعمال أوضح أن القرار أملته "ضرورات فنية صرفه ولا علاقة له بسلوك السودانيين في الولايات المتحدة ".

واكد إمكانية معالجة الأمر من خلال العمل على مخاطبة الانشغالات الفنية التي أدت الى تضمين السودان في قرار الحرمان من البطاقة الخضراء.

وناقش الاجتماع أيضا إلى موقف تطبيق السلام المنشط بين الأطراف في دولة جنوب السودان وامتدح شوكان الجهود التي يبذلها السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة الجنوب.

واكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان بكافة المجالات.



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