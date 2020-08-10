الخرطوم تطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع للتشاور

جانب من سد النهضة قيد الإنشاء .. "رويترز"

الخرطوم 10 أغسطس 2020 – طلب السودان، الإثنين، تأجيل المفاوضات حول سد النهضة لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، فإن المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، استؤنفت، الاثنين، بدعوة من الاتحاد الأفريقي بحضور الخبراء والمراقبين.

وأضاف، " طلب الوفد السوداني في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض".

ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع، وفقا للبيان، "بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل".

وأضاف، "ولمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات".

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.