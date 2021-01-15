الخرطوم تقبل بتوسط سلفا كير لإحتواء أزمة الحدود مع إثيوبيا

- حمدوك يستقبل دينق ألور مبعوث رئيس جنوب السودان ـ 15 يناير 2021
الخرطوم 15 يناير 2021 ـ أبدى السودان موافقته على توسط رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بين الخرطوم وأديس أبابا لإحتواء أزمة حدود ناشبة بين الطرفين وسط تحشيد عسكري على جانبي الحدود.
وطبقا لتعميم صحفي لمجلس الوزراء السوداني فإن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك استقبل، الجمعة، دينق ألور مبعوثا من سلفا كير.
ونقل ألور رسالة شفاهية من رئيس دولة جنوب السودان لرئيس الوزراء تناولت رغبة جوبا للتوسط في الأحداث الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وأفاد التعميم أن حمدوك عبّرَ عن شكره وتقديره لرئيس دولة جنوب السودان لجهوده ومساعيه الحميدة لضمان الاستقرار في المنطقة مؤكدا ترحيب رئيس الوزراء بالمبادرة واعتبرها بمثابة تأكيد لمبدأ الحلول الافريقية للتحديات الأفريقية.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان قد نفى في مؤتمر صحفي، الجمعة، علمه برغبة أي أطراف إقليمية في التوسط بين السودان وإثيوبيا.
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995 وقال لاحقا إنه استرد هذه المساحات من قوات ومليشيات إثيوبية.
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