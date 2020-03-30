الخرطوم تقيد النطاق الزمني للنشاط التجاري والدوام اليومي للعاملين

مخاوف من تسبب أزمة المواصلات في هزيمة حظر التجوال

الخرطوم 30 مارس 2020 -أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، الإثنين، قرارا حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية.

وقررت الولاية إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصرا ابتدا من يوم غد الثلاثاء، واستثنى القرار المخابز والصيدليات ومحطات الوقود والبقالات ومحلات بيع الخضر واللحوم على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح المؤذنين بالمساجد بالاكتفاء في اذان صلاتي المغرب والعشاء بترديد الا صلوا في رحالكم عندما يأتي في الاذان الي "حي على الصلاة " مرتين ثم يقول حي علي الفلاح وهو من السنة النبوية في المطر والخوف الشديد على النفس او البرد ونحوه.

من جهة أخرى أصدرت الأمانة العامة لحكومة الولاية، قرارا بتخفيض ساعات الدوام اليومي بالوحدات التابعة للولاية، ليبدأ الدوام في الساعة الثامنة صباحا، وينتهي عند الثانية ظهرا، تماشيا مع قرارات تحديد النطاق الزمني لحظر التجول الذي سيبدأ في السادسة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية الإثنين، ثاني حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين بجانب خمسة إصابات مؤكدة، بجانب 99 حالة اشتباه بالمرض.