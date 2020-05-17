الخرطوم تمدد إغلاق المطارات أمام رحلات الركاب الدولية والداخلية

الخرطوم 17 مايو 2020 - أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 31 مايو الجاري، لحد من تفشي وباء "كورونا"

مطار الخرطوم الدولي

وفي 20 أبريل الماضي مددت الحكومة إغلاق المطارات، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية الداخلية حتى 20 مايو الجاري.

واستثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

جدير بالذكر أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

والمدير العام لسلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة وجميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني.

وتشهد البلاد منذ 18 نيسان الماضي، حظرا للتجوال في العاصمة الخرطوم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات كورونا بالسودان حتى ظهر الأحد، 2289، بينها 97 وفاة، و222 حالة تعافٍ.