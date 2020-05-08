 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 8 أيار (مايو) 2020

الخرطوم تمدد الإغلاق الشامل لـ 10 أيام وتتشدد في منع التنقل بين الولايات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 مايو 2020- قررت لجنة الطوارئ الصحية في السودان الجمعة تمديد وتشديد إجراءات الحظر الشامل المطيق في العاصمة الخرطوم لعشر أيام أخرى في مسعى حثيث لمحاصرة تفشي وباء "كورونا".

JPEG - 37.6 كيلوبايت
عضو مجلس السيادة صديق تاور

وكانت السلطات الحكومية فرضت في ابريل الماضي حظرا شاملا لثلاث أسابيع يفترض أن تنتهي مواقيته غدا السبت.

وقال عضو المجلس السيادي، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور في تصريحات الجمعة إن التداعيات المتعلقة باستمرار تسجيل حالات الإصابة بالفايروس استدعت تمديد فترة الحظر.

وأضاف " بلغت الإصابات حوالي الالف حالة وتخطت الوفيات الخمسين بينما تماثل للشفاء ما يقارب المائة حالة".

وأشار الى أن الجنة ومن خلال التقييم وبعد المراجعة قررت اللجنة "ضرورة تجديد وتشديد إجراءات الحظر المعلن في ولاية الخرطوم لعشر أيام ابتداء من السبت 9 مايو مع التأكيد على استمرار ساعات السماح من السادسة حتى الواحدة ظهرا للضرورة".

وجدد تاور التأكيد على منع السفر بين العاصمة والولايات كما طلب من جميع الولايات اغلاق أي محلية بنحو شامل حال ظهور أي حالة واتخاذ التدابير التي تحوي الجائحة في نطاقها الضيق.

وحمل لجان المساجد والكنائس مسؤولية الالتزام بالقرار الصادر بعدم اقامة صلاة الجماعة، مشدداً على المباعدة الاجتماعية، والتقييد بالإجراءات الصادرة من وزارة الصحة لمنع تفشي كورونا.

وشدد تاور على ان المخرج الوحيد لمغادرة ازمة الجائحة التي فرضت نفسها على كل العالم هو الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتعامل المسؤول مع الموجهات للحد من تفشي الوباء.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قحت وراهن المشروع الوطني 2020-05-03 21:42:59 بقلم : محمد عتيق ترد من وقت لآخر إشارات متقطعة تتحدث عن غياب (مشروع وطني) دون أن تحدد مفهوماً له أو لعناصره وكنهه رغم أنه موضوع مهم وأساسي يجب الحديث عنه وإدارة حوار وطني مسؤول حوله .. ابتداءاً نتساءل ؛ هل المشروع الوطني (...)

تموت الثّورة حينما تموت قضية المواطنة بلا تمييز 2020-05-03 00:07:38 بقلم : ياسر عرمان الزلزال يقاس بمقياس ريختر والثورة تقاس بمقياس ماتطرح من مشروع جديد ومغاير، بل ان الثورة هي ذلك المشروع. كان روبسبير عشية الثورة الفرنسية لاينام الا متوسداً كتاب جان جاك روسو "العقد الاجتماعي"، كان (...)

السودان من الفصل السابع الى السادس: الحقائق الغائبة (1) 2020-05-02 22:04:41 أحمد حسين ادم وعدت بعض الأصدقاء والصديقات الكرام، بالكتابة حول موضوع البعثة الأممية المرتقبة إلى السودان، والتي أحدثت جدلا كثيفا واستقطابا سياسيا حادا وواسعا ينذر بانقسام خطير فى السودان، وذلك في ضوء الخطابين الذين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.