الخرطوم تمدد الإغلاق الشامل لـ 10 أيام وتتشدد في منع التنقل بين الولايات

الخرطوم 8 مايو 2020- قررت لجنة الطوارئ الصحية في السودان الجمعة تمديد وتشديد إجراءات الحظر الشامل المطيق في العاصمة الخرطوم لعشر أيام أخرى في مسعى حثيث لمحاصرة تفشي وباء "كورونا".

عضو مجلس السيادة صديق تاور

وكانت السلطات الحكومية فرضت في ابريل الماضي حظرا شاملا لثلاث أسابيع يفترض أن تنتهي مواقيته غدا السبت.

وقال عضو المجلس السيادي، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور في تصريحات الجمعة إن التداعيات المتعلقة باستمرار تسجيل حالات الإصابة بالفايروس استدعت تمديد فترة الحظر.

وأضاف " بلغت الإصابات حوالي الالف حالة وتخطت الوفيات الخمسين بينما تماثل للشفاء ما يقارب المائة حالة".

وأشار الى أن الجنة ومن خلال التقييم وبعد المراجعة قررت اللجنة "ضرورة تجديد وتشديد إجراءات الحظر المعلن في ولاية الخرطوم لعشر أيام ابتداء من السبت 9 مايو مع التأكيد على استمرار ساعات السماح من السادسة حتى الواحدة ظهرا للضرورة".

وجدد تاور التأكيد على منع السفر بين العاصمة والولايات كما طلب من جميع الولايات اغلاق أي محلية بنحو شامل حال ظهور أي حالة واتخاذ التدابير التي تحوي الجائحة في نطاقها الضيق.

وحمل لجان المساجد والكنائس مسؤولية الالتزام بالقرار الصادر بعدم اقامة صلاة الجماعة، مشدداً على المباعدة الاجتماعية، والتقييد بالإجراءات الصادرة من وزارة الصحة لمنع تفشي كورونا.

وشدد تاور على ان المخرج الوحيد لمغادرة ازمة الجائحة التي فرضت نفسها على كل العالم هو الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتعامل المسؤول مع الموجهات للحد من تفشي الوباء.