الخرطوم تندد بالهجمات الإرهابية التي شهدتها النمسا ليل الاثنين

الخرطوم 3 نوفمبر 2020- انضم السودان الى قائمة دول العالم المنددة بالهجمات التي شهدتها النمسا مساء الاثنين وجرى تصنيفها بأنها أعمال إرهابية.
- مقر الخارجية السودانية
ودانت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي " الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدة أماكن وسط مدينة فيينا، مساء أمس الإثنين، وأسفر عنها مقتل أربعة من الأبرياء وإصابة أربعة عشر آخرين".
وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع جمهورية النمسا حكومةً وشعباً وتقديم صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
وشجبت الأمم المتحدة وعديد من الدول الأوربية الحادث الذي أودى بحياة رجلين وامرأة بجانب مسلح والقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.
واستهدف الهجوم 6 أماكن وسط العاصمة فيينا، في حين دعت الشرطة النمساوية المواطنين إلى تجنب الأماكن العامة.
وأوردت وسائل إعلام نمساوية أن الهجوم نفذه عدد من المسلحين، قُتل أحدهم واعتقل آخر، في حين لاذ الباقون بالفرار.
ووصف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا بأنه "إرهابي إسلامي".
وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل"، ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.
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