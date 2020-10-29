الخرطوم تندد بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية

الخرطوم 29 أكتوبر 2020- شجبت الحكومة السودانية الهجمات المستمرة التي ظلت تنفذها مليشيات الحوثي على المدنيين والمتشآت السعودية
- مقر الخارجية السودانية
واحبطت قوات دعم الشرعية مساء الأربعاء هجوم بالمسيّرات على الرياض في امتداد لسلسلة هجمات شبيهة طوال الأسابيع الماضية.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان هذه الهجمات "إنتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية".
وقالت إن هذه الأعمال "الإجرامية" تعقد المساعي الحثيثة المبذولة لإقرار الأوضاع في اليمن بالفعل والحوار السياسي.
وأضافت" الحكومة تجدد إدانتها لتعديات المليشيات وجرائمها وللمنطلقات التي يصدر عنها سلوكها وتصرفاتها في إطار الصراع في اليمن وفيما يتعلق بمسؤولية بسط الأمن وإشاعة السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة".
وأكدت حكومة السودان قناعتها بقدرة المملكة العربية السعودية على حماية أمنها وأراضيها من هجمات المسيَّرات والصواريخ البالستية التي تطلقها المليشيات، وأنها تسعى في نفس الوقت لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع في اليمن وتبذل الجهود لتحقيق أمنه واستقراره.
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