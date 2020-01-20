الخرطوم وجوبا تتفقان على خطة عمل بشأن الطيران

تفاهمات بين سلطة الطيران في كل من السودان وجنوب السودان

الخرطوم 20 يناير 2020- اتفقت سلطة الطيران المدني السودانية َونظيرتها بدولة الجنوب على خطة عمل مشتركة لمساعدة جوبا في المسائل الفنية ونقل الخبرات.

وبحث الاجتماعات بين السلطتين والتي بدأت الأحد التفاصيل الفنية حول اتفاقية ادارة المجال الجوي لجنوب السودان والذي لازال يديره السودان.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران السودانية عبد الحافظ عبد الرحيم في تصريحات صحفية انه بموجب الاتفاق سيتولى السودان ممثلا في سلطة الطيران المدني الاشراف على تدريب منسوبي سلطة الطيران المدني في جنوب السودان ونقل الخبرات الفنية لمنسوبيها حتى يتمكنوا من ادارة المجال الجوي هناك وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح عبد الرحيم أن الخطة تتضمن عددا من البنود والاعمال الفنية والادارية التي تم اسنادها للتنفيذ عبر فرق عمل من الجانبين بتوقيتات وفترات زمنية مجدولة ومسئوليات محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بضوء الاتفاقية الدولية التي جرى ابرامها بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي بكندا في العام.٢٠١٦

وترأس الجانب السوداني مدير عام سلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان بمشاركة مساعد المدير للشئون الفنية عماد الحاج ومدير دائرة الملاحة الجوية كامل احمد بينما ترأس جانب دولة جنوب السودان مانثانق ميكر رئيس سلطة الطيران المدني هناك.

وتعد المحادثات الحالية بين البلدين الثانية بعد سلسلة الاجتماعات بين السلطتين التي عقدت في سبتمبر الماضي.

ووقعت حكومة جنوب السودان في عام 2016، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع حكومة السودان تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لتتولى لجنة سودانية عمليات إدارة ومراقبة المجال الجوي لجوبا.

ونصت الاتفاقية على أن يتولى جنوب السودان السيطرة على مجاله الجوي بعد انتهاء أجل الاتفاقية في سبتمبر من العام الماضي وتدريب موظفيه وتأهيل مراقبين للإشراف على حركة الطيران.

وقال مسؤول في جنوب السودان في وقت سابق إن الحكومة السودانية ستستمر في إدارة المجال الجوي لجنوب السودان، بعد إخفاق جوبا في تدريب موظفين لإدارة هذه المهمة.

وفى مارس من العام ٢٠١٣ دشنت جمهورية جنوب السودان أول سلطة وطنية للطيران المدني تعنى بتنظيم وإدارة قطاع النقل الجوي في الدولة الوليدة وذلك بعد مرور أقل من عامين على ميلادها كأحدث بلد أفريقي نال استقلاله.

وتم تدشين سلطة الطيران المدني فى جنوب السودان بمقتضى مرسوم من رئيسها سليفا كير الذي اسند رئاستها الى جنرال فى شرطة جنوب السودان هو الجنرال اجاسيو اكول ويعاونه في ادارة السلطة مجلس ادارة من سبعة اعضاء

وتشمل صلاحيات سلطة الطيران المدني لجنوب السودان اصدار تراخيص انشاء شركات النقل الجوي المحلية ومنح تراخيص العمل للشركات الدولية الراغبة في اقامة فروع لها في جنوب السودان.