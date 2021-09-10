الخرطوم وجوبا تقران فتح المعابر وإزالة التوترات الحدودية

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ووزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم ـ جوبا 10 سبتمبر 2021

جوبا 10 سبتمبر 2021 ـ أوصى لقاء جمع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ووزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم، الجمعة، بفتح المعابر بين البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه ومعالجة كافة أشكال التوترات الحدودية.

وشكّل السودان الشهر الماضي لجنة فنية لوضع الترتيبات اللازمة لاعادة فتح نقاط التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان، عقب إعلان البلدان اعادة فتح المعابر والتبادل التجاري.

واطلع سلفا كير ميارديت بجوبا مساء الجمعة على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة مشيدا بالجهود التي يبذلها الجانبان تعزيزا للعلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان.

ودعا الرئيس الجنوب سوداني خلال لقائه وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية، الى ضرورة معالجة كافة أسباب التوترات الحدودية وفتح المعابر بين الدولتين.

ووصف وزير الدفاع في تصريح صحفي بمطار جوبا في ختام زيارته لدولة الجنوب مخرجات اجتماعات الآلية بالايجابية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن الاجتماعات أمنت على ضرورة الاسراع في فتح المعابر وفق ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر المقبل والسعي الجاد لانفاذ كل ما من شأنه ترقية وتطوير آفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان.