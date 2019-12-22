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الخرطوم وجوبا توقعان الإثنين على تمديد اتفاقية نقل خام النفط

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الخرطوم 22 ديسمبر 2019- كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية الأحد اعتزام الخرطوم وجوبا التوقيع يوم الإثنين على تمديد اتفاقية نقل النفط الخام.

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وقال وكيل الوزارة حامد سليمان لـ (سودان تربيون) إن وفدا رفيع المستوى من جنوب السودان برئاسة وزير النفط أوو دانيال تشوانق ووكيل الوزارة بدولة الجنوب ميان وول سيصل الخرطوم الأحد تمهيدا لإكمال مراسم التوقيع على اتفاقية نقل الخام والمسائل المرتبطة يوم الإثنين.

واتفق السودان وجنوب السودان أواخر نوفمبر الماضي في الخرطوم على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل النفط للتصدير عبر ميناء بورتسودان حتى العام 2022م.

وأكد سليمان أن البلدين سيبحثان أيضا دفع المتبقي من التعويضات التي تسددها جوبا للخرطوم والبالغة نحو ٦٠٠مليون دولار من أصل ٣مليار دولار متفق عليها بين البلدين.

وسددت جوبا للخرطوم حتى الآن نحو ٢،٤مليار دولار.

وتطلب الخرطوم دخول متبقي المبلغ في الحسابات العينية فيما تتركز رؤية دولة الجنوب على سداد تكلفة ما تزود به السودان او حسابه بالرسوم التي يدفعها الجنوب لنقل النفط والبالغة 15 دولار للبرميل.

وكان المسؤول السوداني قال لـ(سودان تربيون) في وقت سابق إنه "لابد من الوصول لاتفاق بشأن طريقة السداد قبل نهاية ديسمبر ".

وتزود دولة الجنوب السودان بـ 28 ألف برميل يوميا لصالح مصفاة الخرطوم ومحطة (ام دباكر) الحرارية.

وكانت جوبا أعلنت قبل عدة أسابيع إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لسداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011م.

ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 % من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.



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