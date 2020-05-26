الخرطوم وواشنطن تتفقان على إنهاء وجود (يوناميد) في أكتوبر المقبل

الخرطوم 26 مايو 2020 – اتفق رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مع مسؤولين أمريكيين، على إنهاء أمد بعثة "اليوناميد" بدارفور في أكتوبر المقبل.

نساء في احدى مخيمات النزوح بدارفور يعبرن من أمام مدرعة تابعة لقوات يوناميد

وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، فإن البرهان تلقى اتصالا هاتفياً مشتركا، من مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناج، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث.

واتفق الجانبان على "إنهاء بعثة "اليوناميد، دون التجديد لها، على أن تكون مهام البعثة الأممية الجديدة وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها خطاب السودان المرسل للأمم المتحدة في 27 فبراير الماضي". طبقا للبيان.

وعبر البرهان للمسؤولين الأمريكيين عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة من دعم لمواجهة جائحة كورونا، ودعاهما لدفع جهود مفاوضات السلام التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، ولرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واكد أن الحكومة الانتقالية بكل مؤسساتها تعمل في تناغم وانسجام تام.

وأعلن السودان، السبت الماضي، اكتمال إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي، لطلب مساعدات فنية لدعم جهود السلام، لا تتضمن أي مكون عسكري أو شرطي.

وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي نهاية مايو الجاري، سيصدر مجلس الأمن، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية).

وفي وقت سابق، قالت الحكومة السودانية إن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، "لن يكون مقبولًا".