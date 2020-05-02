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ارتفاع ضحايا (كورونا) في السودان إلى 36 وعدد المصابين يصل لـ 533

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تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 2 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات.

وبذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 533، تتضمن 36 حالة وفاة، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 46 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأحد: "نُعلن عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بجائحة كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة".

وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 71 حالة ضمن الحالات الجديدة، تليها ولاية شمال كردفان بـ 7 حالات، ثم 6 حالات في ولاية سنار، وثلاث حالات في الجزيرة، إضافة إلى تسجيل ولاية نهر النيل حالتين، وحالة واحدة في كل شمال دارفور والقضارف.

وبتسجيل حالة في ولاية شمال دارفور، يكون الوباء قد تمدد في 14 ولاية من أصل 18. لكن نسبة الإصابات الأكبر في ولاية الخرطوم بتسجيلها 474 حالة، تليها ولاية الجزيرة بـ 24 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن المصابين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز العمل، فيما تستمر متابعة البحث النشط للمخالطين للحالات الجديدة.

ويتعاظم الخوف في البلاد من انهيار النظام الصحي السيء، في ظل إصابة عدد من الأطباء بالفايروس وعزل آخرين بعد مخالطتهم حالات اشتباه وحالات إصابة مؤكدة.

ودخلت ولاية الخرطوم، منذ 18 أبريل الجاري، في إغلاق كامل، كما اتخذت بعض الولايات إجراءات منع الحركة داخل المحليات؛ بهدف منع انتشار الفايروس المستجد على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود لازالت موجودة بدرجات متفاوتة.



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