انعدام الأدوية يجبر الصيادلة في السودان الدخول في إضراب

الخرطوم 28 مايو 2020 - أعلنت اللجنة التسيرية لأصحاب الصيدليات في السودان، الدخول في إضراب عن العمل لثلاثة أيام للضغط على الحكومة لتوفير الدواء.

رجل سوداني يحتج على ارتفاع أسعار الدواء ـ صورة من مواقع التواصل الاجتماعي

ويعاني السودان من ضعف في الخدمات الطبية وشح في الأدوية خاصة المنقذة للحياة مع ارتفاع سعرها، نتيجة ضعف الاستثمار الحكومي في القطاع الطبي طوال عقود.

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "سعينا منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة ولكن للأسف لم نجد آذان صاغية لتحقيق ذلك. وبناء على ذلك نعلن إضرابنا الشامل عن العمل من السبت وحتى الاثنين المقبل".

وأشارت إلى أن الخطوة تهدف للضغط على الحكومة لتتخذ قرارات بشأن توفير الدواء ودعمه، وأكدت على أن انعدام الدواء وصل حد الكارثة الصحية.

وقالت اللجنة إنها اتخذت قرار الإضراب بعد "خلو أرفف الصيدليات من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحلية"، إضافة إلى التضارب في أسعار الدواء.

وألغى وزير الصحة أكرم علي التوم في نهاية أبريل الفائت، تسعيرة جديدة للأدوية صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم (حكومية)، قضت برفع أسعار الدواء المصنعة محليًا بنسبة 100%.

وحذرت تقارير صحفية في أبريل ومايو من انهيار قطاع الدواء، بعد تراجع الحكومة عن قرار تخصيص 10% من حصائل الصادر غير البترولية لاستيراد الأدوية، حيث يستورد السودان حوالي 60% من احتياجاته الدوائية من الخارج.