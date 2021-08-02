الخميس النطق بالحكم في قضية مقتل طلاب على يد قوات (الدعم السريع) بالأبيض

الخرطوم 2 أغسطس 2021 - حددت محكمة الأبيض، الخميس المقبل، موعدًا للنطق بالحكم على عناصر قوات الدعم السريع المتهمة بقتل ٦ طلاب أثناء مشاركتهم في احتجاجات جرت في 30 يوليو 2019.
وخرج طلاب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان آنذاك في مسيرة غاضبة على مجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش.
وقال قاضي محكمة الأبيض، الاثنين، إنه حدد الخميس المقبل لعقد جلسة النطق بالحكم في مقتل الطلاب الست.
وفي 27 يوليو 2020، قدم النائب العام المستقيل تاج السر الحبر، مرافعة النيابة العامة أمام المحكمة في أولى جلسات المحاكمة.
وقال الحبر إن "إن قوات الدعم السريع استخدمت أسلحة لا يمكن استخدامها إلا في حالات الحرب ضد عدو مسلح، حيث أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة على جموع الطلاب من أسلحة الدوشكا والكلاشنكوف".
ووجهت النيابة العامة إلى عناصر من قوات الدعم السريع اتهامات تحت المواد 21 و130 و186 من القانون الجنائي وهي مواد الاشتراك الجنائي والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
وإضافة إلى قتل الـ ٦ طلاب برصاص عناصر الدعم السريع أثناء تفريقهم المسيرة الغاضبة، جُرح 20 آخرين بعضهم بالأعيرة النارية.
أخر الآراءالثورة ، السلام والترتيبات الأمنية ؛ هل نحن جادُّون ؟ 2021-08-01 17:06:17 بقلم : محمد عتيق يقف المراقب للوضع في السودان محتاراً أمام المشهد الوطني في تفاصيله وجوانبه المختلفة ؛ كلها تتفق على أن ثورة السودان الكبرى قد قطعت خطوتها الأولى : إسقاط النظام الاسلاموي الفاسد وإلقاء القبض على رئيسه (...)
سيد فرح: والدلالات الثقافية والاجتماعية لثورة ١٩٢٤م (2-3) 2021-07-26 04:10:40 ياسر عرمان (١) الامباشي فومي جاما ماشا وحبل السودانوية: حبل السودانوية كحبل المهلة يربط ويزيد؛ دعنا نعود للافادات المهمة لفومي جاما ماشا الذي لا يتذكر تاريخ ميلاده ولا يحمل شهادة ميلاد وشهادة الميلاد الوحيدة التي يحملها (...)
التيغراي وتكتيك شد الأطراف 2021-07-25 18:50:31 بقلم : امير بابكر عبد الله تطبق قوات التيغراي المناهضة للحكومة المركزية الإثيوبية في أديس ابابا، في الفترة الأخيرة تكتيك شد الأطراف في مواجهة الآلة العسكرية الحكومية لمحاولة توسيع نطاق جبهات المواجهة، كواحدة من تكتيكات (...)
المزيد