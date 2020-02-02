الداخلية السودانية ترفض رفع الحصانة عن قوة شرطية متهمة بقتل شاب

الخرطوم 2 فبراير 2020 -قال المسؤول الاجتماعي في "منظمة أسر شهداء ديسمبر"، خالد عبد الرحمن، إن النيابة العامة أبلغته رفض وزارة الداخلية رفع الحصانة عن عناصر من الشرطة تواجه اتهامات بالتورط في قتل شقيقه وليد.

وليد عبد الرحمن قتل في حي المزاد ببحري في 9 يونيو 2019 صورة لـ"سودان تربيون"

وقُتل وليد عبد الرحمن في 9 يونيو، بعد أيام من فض الاعتصام أمام محيط قيادة الجيش، أثناء تواجده برفقة أقرانه بمنطقة المزاد في الخرطوم بحري شمالي الخرطوم.

وأفاد خالد في تصريح لـ "سودان تربيون"، الأحد"، إن النيابة العامة أبلغته رفض قوات الشرطة رفع الحصانة عن عناصرها المتهمين باغتيال شقيقه وليد، بعد فتحه بلاغ في مواجهة 58 من عناصر الشرطة.

وأشار الى أنه يتهم قوة من الشرطة كانت مرتكزة على متن 6 مركبات عسكرية شرطية، يقودها ضابط برتبة عقيد، على مقربة من مكان استشهاد أخيه.

وأضاف: " القوة الشرطية كانت مرتكزة لثلاثة أيام قبل مقتل أخاه، واستبدلت بقوة أخرى فور حدوث عملية القتل".

وبحسب خالد، فإن التقرير الطبي، تحدث عن أن سبب وفاة وليد عبد الرحمن هو اختراق رصاص عنقه وخرج من الجهة الشمالية.

وتساءل عن أسباب رفض قوات الشرطة رفع الحصانة عن عناصرها، على الرغم من مخاطبة النيابة العامة ثلاثة مرات برفع الحصانة عنهم بهدف التحقيق معهم.

وتداول ناشطون غداة مصرع وليد عبد الرحمن، مقطع فيديو، يظهر فيه قبل يومين من مقتله وهو يجادل ضابط شرطة رافضا فتح الطريق العام، أثناء السخط الشعبي الذي عمّ كل البلاد وأغلقت على أثره كل الطرق بسبب فض اعتصام القيادة العامة في 6 يونيو، مما أدي إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، بحسب لجنة الأطباء القريبة من المحتجين.