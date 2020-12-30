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الداخلية السودانية تفصل 185 طالباً من كلية الشرطة اعترضوا على تمديد التدريب

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الخرطوم 30 ديسمبر 2020 -قرر وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس، فصل 185 طالب من كلية الشرطة والقانون، اعترضوا على تمديد فترة تدريبهم 5 شهور إضافية.

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وزير الداخلية الطريفي ادريس

وجاء قرار الفصل بناء على توصية من قادة قوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأربعاء: "أصدر الطريفي قرارًا بفصل 185 طالبًا من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون".

وأشار إلى أن الطلاب، يمثلون الدفعة 70، التي التحقت بكلية الشرطة في يناير 2017، وكان مقرراً تخريجها في مارس 2021.

وأضاف: "إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير الدراسة والتدريب لمدة 5 شهور".

وتابع البيان: "رأت إدارة الكلية إضافة الـ 5 شهور في نهاية الفترة التدريبية ليتخرجوا في أغسطس 2021، بحكم إنها تشمل برامج أكاديمية وميدانية مهمة، وهو ما اعترضت عليه الدفعة".

وعقد مدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الإعلام، اجتماعًا ليل الأربعاء، خرج برفع التوصية التي قضت بفصل الدفعة 70.

وأشار البيان إلى أن الدفعة 70 خالفت أعراف وتقاليد وسلوك قوات الشرطة، إضافة لمخالفة لوائح كلية الشرطة.

وقضى قرار فصل الدفعة 70 بمراجعة جامعة الرباط الوطني لتوفيق أوضاع المفصولين الأكاديمية.

وتمنح كلية الشرطة والقانون، شهادة البكاريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني التابعة لقوات الشرطة، إضافة إلى رتبة الملازم، وذلك بعد قضاء 4 سنوات في التدريب العسكري والدراسة الأكاديمية.

وقررت وزارة الداخلية استمرار تدريب 19 طالب أجنبي إلى حين نهاية الفترة التدريبية المقررة، حيث أن وجودهم محكوم باتفاق تعاون تدريبي بين بلدانهم والسودان.

وتُعد هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها كلية الشرطة والقانون بفصل دفعة كاملة.



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