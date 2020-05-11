(الدعم السريع) تعلن توقيف 41 من منتحلي صفتها بينهم 20 مدني

الخرطوم 11 مايو 2020 – أعلنت قوات الدعم السريع، عن ضبطها 41 شخص، انتحلوا صفة جنود وضباط القوات، بينهم منتمين إلى قوات نظامية، ينشط بعضهم في تجارة المخدرات.

جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم السريع

وقال المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "منذ أواخر أبريل وحتى 10 مايو الجاري، تم ضبط 41 شخص، ينتحلون صفة جنود وضباط الدعم السريع، داخل ولاية الخرطوم".

وأشار إلى أن معظم المنتحلين استغلوا الوضع الاقتصادي للحصول على كميات غير مستحقة من الوقود دون الالتزام بالطوابير في المحطات، فيما يقوم بعضهم بتنظيم هذه الطوابير بمقابل مادي، وآخرون يقومون ببيع المخدرات والذخائر وابتزاز المواطنين.

وقال البيان إن 20 فردا من الذين جرى ضبطهم مدنيين والـ 21 البقية ينتمون إلى قوات نظامية، منهم 7 لا يزال بالخدمة والـ 13 خارج الخدمة العسكرية في الوقت الراهن.

وأفاد بأنه تم تقييد إجراءات قانونية في النيابة العامة ضد المدنيين، فيما سلم الآخرين إلى المنطقة العسكرية المركزية باستثناء التابعين للدعم السريع، الذين قُدموا لمحاكمات فورية.

واتهم المتحدث جهات ــ لم يسميها ــ بالوقوف وراء انتحال صفة جنود وضباط الدعم السريع، بهدف إشانة سمعتهم وإظهارهم وسط السودانيين بأنهم قوات "غير منضبطة".

وقال جمعة إن ظاهرة انتحال صفه قواته بدأت أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتجددت خلال تفاقم الأزمة الاقتصادية خاصة في أوقات ندرة الوقود والخبز.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، تتمثل بعض جوانبها في انخفاض قيمة العملة الوطنية واضطرار المواطنين للوقوف ساعات طوال أمام محطات الوقود والمخابز، لكنها هذه الأزمات بدأت في التراجع نسبة لإغلاق الخرطوم الشامل وحظر التجوال الجزئي في كثير من الولايات، لمجابهة فايروس كورونا.