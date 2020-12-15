(الدعم السريع) تقول إنها أوقفت قرابة 600 شخص في طريقهم للقتال بليبيا

قوات تابعة لـ"الدعم السريع" السودانية- وكالات

الخرطوم 15 ديسمبر 2020 – قال متحدث باسم قوات الدعم السريع، إنهم أوقفوا 576 شخص، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للقتال لصالح أحد الأطراف المتنازعة هناك بينهم أجانب، خلال العام 2020.

وتنشر قوات الدعم السريع آلاف من عناصرها على حدود السودان الغربية، حيث تعمل بشكل أساسي على محاربة الإتجار بالبشر والتهريب.

وقال المتحدث باسم الدعم السريع، العميد جمعة جمال آدم، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تمكنت قوات الدعم السريع في فبراير 2020، من توقيف 243 شخص في كل من الفاشر ونيالا والجنينة، كانوا في طريقهم الى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع هناك مقابل 20000 جنيه شهريًا".

وأشار إلى ضبطهم 122 شخص، في شمال دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، وذلك في يونيو الفائت، مبينًا إنه جرى محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.

وكشف جمعة عن توقيف 160 شخص، بينهم سوريين، في يوليو 2020، بولاية شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا. كما ضبطت في سبتمبر الفائت 41 شخص بولاية غرب دارفور بينهم 4 أطفال.

وقضت محكمة الإرهاب في الخرطوم، في 30 سبتمبر الفائت، على آدم علي الدوم بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة الأسلحة التي ضبطت بحوزته لصالح الجيش، إضافة إلى مصادرة 130 ألف دينار ليبي لصالح حكومة السودان.

وقال جمعة إن قوات الدعم السريع أوقفت الدوم وآخرين، بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، في 12 يوليو 2017، مشيرًا إلى أنهم وجدوا بحوزتهم مستندات تفيد توقيعهم اتفاق مع أحد أطراف الصراع في ليبيا لتجنيد ألف شخص للقتال في صفه.

وكشف المتحدث عن توصلهم إلى الشخص الذي قام بتزوير خطاب رسمي، يزعم فيه إرسال قوات الدعم السريع 1200 من عناصر للقتال في ليبيا، موضحًا انه يقيم خارج البلاد، حيث قُيّد ضده إجراءات قانونية.

وظلت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني تنفي على الدوام الاتهامات المتكررة حول قتالها لصالح القائد العسكري المتقاعد الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، والذي يقاتل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ليبيا.