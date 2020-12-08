(الدعم السريع) : توقيف عصابة سطت على السفارة الأوكرانية بعد تبادل للرصاص

الخرطوم 8 ديسمبر 2020- القت قوات (الدعم السريع) ليل الثلاثاء القبض على مجموعة مسلحة نفذت عملية سطو على مقر السفارة الأوكرانية ،بعد تبادل لإطلاق النار في شارع حيوي بالخرطوم.

جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم السريع

وشهد مقر السفارة الواقع بضاحية الرياض شرق العاصمة صباح الثلاثاء عملية نهب بيد مجموعة ارتدت زيا عسكرياً.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة في تصريح صحفي إن "دائرة الاستخبارات تمكنت من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الاوكرانية بحي الرياض في عملية نهب مسلح".

وخلال الملاحقة التي وقعت بضاحية المنشية جرى تبادل لإطلاق نار بين القوة الرسمية والجناة، نتج عنه اصابات بين الافراد من الطرفين وذلك في المنطقة الواقعة شرق مسجد سيدة السنهوري بشارع الستين وهو أحد أكبر الشوارع في العاصمة الخرطوم.

واوضح جمعة أن المعلومات الأولية أشارت الى أن المنفذين أشخاص يرتدون زي عسكري "قوات مسلحة ودعم سريع" مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة.

وابان أن قواتهم تمكنت من توقيف الجناة قبل ابتعادهم عن مسرح الجريمة وأن منفذ العملية انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة هيئة الاستخبارات ومعه 4 آخرين ارتدى اثنان منهم زي الدعم السريع بينما كان الآخران بلباس مدني.