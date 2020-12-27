 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 27 كانون الأول (ديسمبر) 2020

(الدعم السريع) والشرطة يوقفان عناصر متهمة بقتل مدنيين داخل مراكز احتجاز

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51.1 كيلوبايت
مقر وزارة الداخلية السودانية

الخرطوم 27 ديسمبر 2020 – أوقفت كل من قوات الدعم السريع وقوات الشرطة، عناصر متهمة بقتل مدنيين داخل مراكز تابعة لهما، جراء التعذيب.

وتوفى عز الدين علي حامد، في مستشفى نُقل إليها بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز تابع لشرطة المباحث الفيدرالية، حيث أكد التقرير الطبي تعرضه للتعذيب.

ورفضت أسرة بهاء الدين نوري، تسلم جثمان أبنها من المستشفى بعد رؤيتهم آثار تعذيب لها، وهي المستشفى التي نُقل إليها من مركز اعتقال تابع لقوات الدعم السريع. وطالبت أسرته بإعادة تشريح جثة، حيث استجاب النائب العام لطلبها.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تمت إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على بهاء الدين، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية".

وأقر جمعة بوفاة جمعة "بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع".

وقال النائب العام تاج السر الحبر، إن نيابة الخرطوم بحري أُبلغت في 20 ديسمبر الجاري، عن حادثة وفاة بهاء الدين نوري، حيث "تفيد الوقائع بأن المرحوم توفي بينما كان في الوحدة الصحية لقوات الدعم السريع".

وأشار إلى أن النيابة استجوبت عدد من شهود الاتهام، بعد تقييدها إجراءات قانونية تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وهي مادة خاصة بالوفاة تحت ظروف غامضة، وذلك بناء على بلاغ النقيب بقوات الدعم السريع مصطفى علي محمد الحسن.

وأكد النائب العام، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، تلقته "سودان تربيون"، "إعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق طبي مكون من ثلاثة أطباء بالإضافة إلى أخصائي باثولوجيا من معمل إستاك القومي".

وأضاف: "لازالت إجراءات التحقيق مستمرة وفي انتظار تقرير إعادة التشريح لتحديد مسار الدعوى".

وتسببت وفاة بهاء الدين نوري في تجديد السخط الشعبي على قوات الدعم السريع وسط اتهامات بأنها تعمل على تصفية لجان المقاومة في الأحياء.

من جانبها، كشفت قوات الشرطة عن وضع جميع عناصر شرطة المباحث الفيدرالية في مركز أم مبدة، التابعة لأم درمان، قيد الحجز المشدد، بعد أن أكد التقرير الطبي تعرض عز الدين علي حامد للتعذيب، كان كان الراحل متحجزا بهذا المركز.

وقال قوات الشرطة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن مركز أم مبدة التابع لشرطة المباحث الفيدرالية، أوقف عز الدين في 17 ديسمبر الجاري، وذلك قبل أن تُفرج عنه بالضمانة العادية في 25 ديسمبر.

وأضاف: "بعد الإفراج عنه تدهورت حالته الصحية وتم نقله الي المستشفى حيث فارق الحياة"

وتابعت: "تم اتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاء القرار الطبي يفيد بتعرض الراحل للضرب".

وأكدت قوات الشرطة على إنه جرى تقييد إجراءات قانونية بحق عناصر شرطة المباحث تحت المادة 130 الخاصة بالقتل العمد، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تولت التحقيق معهم.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

طيْفٌ مِن عبد الله بولا: نَفْس المَلامِح ولا شَبَه 2020-12-24 03:39:19 ياسِر عرْمان مدخل أول: عبدالله بولا كان تشكيلياً ، حلم بتشكيل العالم على نحو أكثر إنسانية واحتفظ ببعض ( الأحلام المؤجلة) لقد كان عبد الله بولا؛ مُثقّفاً موسوعياً ومرتباً ومتعدّد الضّفاف والمواهب وفنان يرتدي أكثر من عباءة (...)

ماذا قالت المليونيات بالأمس ؟ 2020-12-20 18:43:14 بقلم : محمد عتيق مليونيات ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد استهدفت استعادة الثورة وتصحيح مسارها.. نعم ، استعادة أهدافها ، خطها وخططها ، مسارها ومصيرها ، قيادها وقيادتها ، وذلك من : ** المكون العسكري : "اللجنة الأمنية للبشير" (الذين (...)

ما حكّ جلدك مثل الجماهير 2020-12-17 19:25:55 ياسر عرمان المُزايدات حالة من حالات الثّورة المُضادة 🔴 كلّنا يا سيدي (غاضبون بلا حدود) ولكننا نمتلك طريقة مختلفة للتعبير عن غضبنا وعنك ، والاختلاف في الطّرق لا يفسد للثورة قضية. 🔴 كنا ياسيدي في زمان ومكان ما ؛ لجان (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.