(الدعم السريع) يخسر 3 من جنوده بيد مهربين على الحدود السودانية الليبية المصرية

فتيات حررتهن السلطات السودانية من يد عصابة للاتجار بالبشر..الثلاثاء 30 مارس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 27 نوفمبر2021- قال متحدث باسم قوات الدعم السريع في السودان إن 3 من أفراد القوات قتلوا خلال مواجهات مع عصابة تتاجر في البشر على الحدود الشمالية الغربية.

وأفاد العميد الركن جمال جمعة في بيان تلقته "سودان تربيون" السبت إن منسوبي الدعم السريع الثلاث بينهم ضابط برتب نقيب "استشهدوا إثر اشتباكات عنيفة مع إحدى العصابات المتفلتة التي تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر بمنطقة "الشفر ليت" على حدود السودان مع دولتي مصر وليبيا".

وقال جمعة إن مزيد من المعلومات حول العملية والخسائر التي تعرضت لها العصابة وحجم المضبوطات ونوعيتها سيتم تفصيلها خلال مؤتمر صحفي يعٌقد بمقر قيادة القوات في الخرطوم غداً الأحد.

وتتولى قوات الدعم السريع عملية مراقبة الحدود لمنع عمليات التهريب التي تنشط على حدود السودان مع ليبيا ومصر .