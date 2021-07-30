الدفاع المدني يحظر حركة المواعين النهرية ويحذر من التماسيح والثعابين

الخرطوم 30 يوليو 2021 ـ بث المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان لليوم الثاني تحذيرات من فيضان النيل ونصح المواطنين بالابتعاد من مجاري الأنهار والسيول وحظر السباحة وحركة المواعين النهرية بعد ظهور تماسيح متوحشة وثعابين قاتلة.

يشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل

وأطلق مدير دائرة الدفاع المدني بولاية الخرطوم اللواء عثمان العطا تحذيراته للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل والسباحة فيه لوصول النيل مرحلة الفيضان جراء ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.

وقال إن النيل الآن ينطوي على خطورة خصوصا بعد ظهور بعض التماسيح المتوحشة والثعابين القاتلة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر والموت.

وحذر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة من تحرك المواعين النهرية والقوارب على مياه النيل شدد أن كل من يخالف هذه الأوامر ستتخذ في مواجهته إجراءات قانونية صارمة.

وأمس الخميس دعت إدارة الدفاع المدني السودانيين لأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب الأنهار، بعد وفاة طالب وطالبة غرقًا في العاصمة الخرطوم.

من جهته أكد المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم جاهزية الإدارة العامة للدفاع المدني لمجابهة تداعيات موسم الأمطار موضحا أن قوات الدفاع المدني على درجة قصوى من الاستعداد للتدخل السريع عند حدوث أي طارئ.

وأشار لانتشار القوات على طول امتداد الشريط النيلي ومتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة وتدشين أربعة ارتكازات نيلية بكل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وأضاف المتحدث أنه بالرغم من الارتفاع التدريجي في مناسيب النيل بصورة متسارعة إلا أن الوضع مطمئن للغاية وهي أقل حتى الآن من مناسيب العام الماضي في نفس التاريخ.

وقال إن الاستعدادات لفيضان هذا العام أفضل بكثير من العام السابق لكنه عاد ودعا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الشريط النيلي ومجاري السيول وتجمعات المياه.

ونبه إلى التقارير الفنية الواردة من وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوي التي تفيد بأن هناك زيادات كبيرة في مناسيب النيل على مستوى جميع المحطات.

ويتعرض السودان لفيضانات وسيول مدمرة في كل خريف، تؤدي إلى إتلاف المنازل ووسائل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

ويفقد السودان سنويا موارد تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الفيضانات والسيول.