الدفاع المدني ينقذ 85 معدنا انهارت بهم بئر في منجم للذهب بوادي حلفا

الخرطوم 22 يوليو 2021 ـ انقذت قوات الدفاع المدني بالولاية الشمالية الخميس 85 معدنا انهارت بهم بئر في منجم للذهب بمحلية وادي حلفا.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة في تصريح لمدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر بتلقيهم بلاغا بانهيار بئر بأحد المناجم بمنطقة الخط الاخضر بمحلية حلفا وعلى إثر ذلك تم تحريك وحدة الإنقاذ البري بالولاية الشمالية لمكان الحادث.

وأضاف " في عملية نوعية نجح الفريق في إنقاذ حياة 85 معدنا كانوا جمعيا بداخل البئر المنهار بالمنجم واستخراجهم جميعا على قيد الحياة".

وأشار المسؤول الشرطي الى تحويل المعدنين لمستشفى حلفا التعليمي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وبعد إجراء الكشف الطبي اتضح أن حالتهم الصحية جيدة ومستقرة تماما.

وبحسب تقرير أصدرته وزارة المعادن السودانية في العام 2016 فإن التعدين التقليدي ينتشر في 15 ولاية بالسودان من مجمل 18 ولاية، وقالت إن كل ولايات البلاد تشهدا أنشطة للتعدين الأهلي، عدا سنار والجزيرة والخرطوم.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية.