الدفاع المدني يُدعو السودانيين للحذر من ارتفاع مناسيب الأنهار بعد غرق طالب وطالبة

تحذيرات من فيضانات محتملة

الخرطوم 29 يوليو 2021 - دعت إدارة الدفاع المدني السودانيين لأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب الأنهار، وذلك بعد وفاة طالب وطالبة غرقًا في العاصمة الخرطوم.

وتشهد منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف موجة سيول واسعة، أدت لهجر آلاف المواطنين مساكنهم التي غمرتها المياه.

وقالت إدارة الدفاع المدني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس؛ إنها تدعو "المواطنين لأخذ الحيطة والحذر بعد ارتفاع مناسيب الأنهار".

وأشارت إلى أنها تبحث عن جثتين لطالب وطالبة لقوا "مصرعهم غرقًا بالنيل الأزرق قبالة بُري بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر".

وقالت إدارة الدفاع المدني إن مناسيب النيل الأزرق ارتفعت في جميع المحطات نتيجة توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وظل السودان يتعرض لفيضانات وسيول مدمرة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

وقال مدير الطوارئ والكوارث بإدارة الدفاع المدني، العميد قرشي حسين عبد القادر، إن منسوب نهر النيل وصل إلى 14.78 متر، بارتفاع 28 سنتمتر عن الأربعاء.

وأفاد بأن نهر عطبرة -أحد روافد نهر النيل، وصل ارتفاع إلى 13.82 متر، وذلك بعد زيادته 25 سنتمتر عن الأربعاء.

وقال عبد القادر إن إدارة الدفاع المدني تعمل على تقوية الحواجز النيلية في منطقة القرشي بولاية الجزيرة وسط السودان.

وكشف عن انهيار منازل ومدرسة بمنطقتي أبو رقيوة والزيداب بمحلية المتمة، شمالي السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح المتوسطة.

ويفقد السودان سنويًا موارد تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الفيضانات والسيول.