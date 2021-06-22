الدفاع يطلب نقل البشير الى المستشفى لشكوك حول اصابته بـ(كورونا)

البشير يحي مناصريه خلال احدى جلسات المحكمة

الخرطوم 22 يونيو 2021- طلب محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتسريع نقله الى مستشفى خاص اثر تعرضه لوعكة صحية منعته من حضور جلسة المحكمة التي تنظر في قضية تخطيطه للانقلاب في العام 1989.

وتغيب البشير عن جلسة المحكمة التي عقدت الثلاثاء حيث أبلغت إدارة السجن المركزي المحكمة إنه يعاني آلام في الحلق وسعال ويحتاج الى راحة طبية بما يتعذر معه حضور الجلسة.

وقال رئيس فريق الدفاع عبد الباسط سبدرات لهيئة المحكمة إن "الترجيحات تشير الى احتمال إصابة البشير بفايروس كورونا وأن الأمر يستدعي تدخلا عاجلا بنقله الى مستشفى خاص للتقرير بشأن حالته واجراء الفحوصات اللازمة".

وحذر المحامي من بقاء موكله في السجن العمومي وهو بالوضع الصحي الراهن.

وقال القاضي إن المحكمة ستتابع مع إدارة السجن الوضع الصحي للبشير الذي يمثل في بلاغ الانقلاب كمتهم ثالث، للتقرير بشأن حاجته للنقل الى مستشفى خاص.

الى ذلك اعترض ممثلو الدفاع على طلب الاتهام بمثول ثلاث من المتهمين المرضى أمام المحكمة لحضور لحظات عرض مستندات ومقاطع فيديو ذات صلة بالبلاغ، وأكد المحامون أن العرض لا يستلزم وجود المتهمين لكن المحامي كمال عمر قال إنه يطلب حضور موكله لعرض المستندات.

والمتهمون المرضى هم على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر البشير وأحمد عبد الرحمن محمد.