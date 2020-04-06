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الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا ويصعد الى 140 جنيها سودانيا

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الخرطوم 6 أبريل 2020- والت أسعار الجنيه السوداني بالسوق الموازي الهبوط امام سلة العملات الأجنبية بينما استمرت الحملات الأمنية على تجار العملة.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" الإثنين إن سعر البيع للدولار سجل 140 جنيها مقارنة بـ 139 ليوم الأحد فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 35 جنيها والدرهم الإماراتي 35 جنيها كما صعد سعر البيع لليورو الى 147 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع تراجع عدد من مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية.

وقال أحد المتعاملين مفضلا حجب اسمه لـ "سودان تربيون" إن الطلب على العملات الأجنبية تزايد بنحو لافت خلال هذه الأيام الماضية خاصة مع إغلاق المطار أمام حركة السفر وارتفاع حوجة المستوردين لتأمين احتياجات شهر رمضان إلى جانب نشاط بعض الجهات الأخرى في شراء العملات خاصة بعض المنظمات والشركات التي تستأجر مقرات لها في الخرطوم بالدولار.

وأضاف " بالرغم من انتظام الحملات الأمنية على تجار العملة الا ان أسعار العملات الأجنبية مستمرة في الارتفاع".

وأكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي البدوي في تصريحات صحفية الخميس الماضي أنّ ارتفاع الدولار ناتج من الندرة ومنع من إجراءات سياسات نقدية فاعلة.

وأشار إلى أنّ الحل في التعويم، لأنّ الاقتصاد السوداني مريض والنظام البائد لم يضطلع بأيّ معالجاتٍ.



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