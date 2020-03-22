الدولار يصعد الى رقم قياسي في السودان مسجلا 120 جنيها

الخرطوم 22 مارس 2020- سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي السوداني الأحد رقما قياسيا جديدا مع بداية تداولات الأسبوع في ظل استمرار شح المعروض وزيادة الطلب.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار بلغ 120 جنيها مقارنة بـ 117 جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها والدرهم الإماراتي 32 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 128 جنيها
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب بشكل كبير مع بداية تعاملات الأسبوع إلى جانب إغلاق مطار الخرطوم امام حركة المسافرين ما انعكس على ضعف المعروض من العملات.
وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن الطلب تزايد على العملات الأجنبية اليوم الأحد بشكل ملحوظ.
وتابع " إغلاق السلطات السعودية لمطاراتها أمام حركة السفر انعكس سلبا على عملية التحويلات الخاصة بالمغتربين السودانيين من السعودية إلى دبي ما أسهم في ضعف المعروض من الدرهم هناك".
وأضاف " تلك التحويلات تستخدم في عملية الاستيراد للسلع من دبي والصين إلى السودان لكنها تراجعت حاليا متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار إغلاق المطارات واتساع الإصابة بفايروس كورونا.
وتتم معظم عملية الاستيراد للسلع الضرورية إلى السودان عن طريق الدرهم خاصة وأن العديد من تجار العملة يستفيدون من تحويلات السودانيين من السعودية إلى الإمارات.
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