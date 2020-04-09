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الدولار يواصل رحلة الصعود أمام الجنيه السوداني في تداولات نهاية الأسبوع

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الخرطوم 9 ابريل 2020 - سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في ختام تداولات نهاية الأسبوع رقما قياسيا جديدا وسط شح المعروض وزيادة الطلب

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رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الخميس فإن سعر البيع للدولار سجل 143جنيها مقارنة بـ 141 الأربعاء، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 35 جنيها والدرهم الإماراتي 36 جنيها بينما بلغ بيع اليورو 151 جنيها وصعد الجنيه المصري الى 8 جنيهات سودانية، مقابل 156 للإسترليني.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ولفتوا إلى أن استمرار إغلاق المطار أمام حركة السفر أسهم بشكل كبير في شح المعروض من العملات باعتبار أن عدد مقدر من المغتربين كانوا يقومون بتحويل عملاتهم الى جنيهات خلال فترة تواجدهم بالبلاد.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن هناك "طلب كبير على النقد الأجنبي حاليا لتغطية احتياجات شهر رمضان".

وأضاف ان ارتفاع حجم المضاربات إلى جانب نشاط بعض الجهات الحكومية والخاصة في عمليات الشراء أسهم في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وأكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي في تصريحات صحفية الخميس الماضي أنّ ارتفاع الدولار ناتج عنالندرة ومنع من إجراءات سياسات نقدية فاعلة.

وأشار إلى أنّ الحل في التعويم، لأنّ الاقتصاد السوداني مريض والنظام البائد لم يضطلع بأيّ معالجاتٍ.



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