الدولار يواصل رحلة الصعود مسجلا 108 جنيهات سودانية

الخرطوم 27 فبراير 2020- واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ارتفاعاها القياسي أمام الجنيه السوداني في ختام تداولات الأسبوع.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار بلغ الخميس ١٠٨جنيهات مقارنة بـ 10٧ جنيهات الأحد بينما بلغ سعر البيع للريال السعودي 28.5جنيها وسجل الدرهم الاماراتي 27.7 جنيه وبلغ البيع لليورو 114 جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بينما واصل بنك السودان المركزي في سياسة تخفيض قيمة الجنيه التي بدأها مؤخرا.
وحدد المركزي الخميس سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ 54.5 وبزيادة 0.7 % للبيع.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي السبت الماضي سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.
وأكد ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.
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