الدولار يوالي الصعود مسجلا 105 جنيهات سودانية

الخرطوم 20 فبراير 2020- واصلت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع في السوق الموازي السوداني مقابل الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع وتوق الدولار عند 105 جنيهات.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وأفاد متعاملون في السوق الموازي "سودان تربيون" إن الدولار كان بلغ 103 جنيهات قبل يومين لكنه صعد الخميس الى 105 كأعلى رقم يصله على الإطلاق.
وسجل سعر البيع الريال السعودي 27.7 جنيها والدرهم الإماراتي 28.5جنيها بينما بلغ اليورو 120جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة لاغراض السفر والعلاج بالخارج ومقابلة التزامات العمرة.
وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع اسعار العملات الأجنبية حال استمرار الطلب بشكله الحالي.
وبدأ بنك السودان المركزي تخفيضا تدريجيا لقيمة الجنيه امام الدولار منذ نحو أسبوع.
وحدد المركزي سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني الخميس بـ 53,100 جنيه والبيع بزيادة %0.5 مقابل 52.600 للشراء بزيادة %0.5 عن يوم الأربعاء.
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