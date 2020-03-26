الدولار يوالي رحلة الصعود القوي مسجلا 130 جنيها سودانيا

الخرطوم 26 مارس 2020- والت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي السوداني، رحلة الصعود في مواجهة الجنيه فى ختام تداولات نهاية الأسبوع مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط شح المعروض وزيادة الطلب.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الخميس فإن سعر البيع للدولار بلغ 130 جنيها مقارنة بـ 127 ليوم الأربعاء فيما وصل سعر البيع للريال السعودي 33 جنيها والدرهم الإماراتي 34 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 135 جنيها.
وارجع المتعاملون الإرتفاع غير المسبوق لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع توقف رحلات السفر الى الخارج.
وقال أحد التجار لـ "سودان تربيون" إن هناك جهات تشتري العملات الأجنبية بكميات كبيرة وهو ما انعكس على زيادة أسعارها في سوق العملات متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.
وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.
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