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الرئيس الأريتيري يصل الخرطوم ويجري محادثات مع البرهان

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البرهان استقبل أفورقي في المطار..الميس 25 يونيو 2020

الخرطوم 25 يونيو 2020- أجرى الرئيس الأريتيري أسياسي أفورقي محادثات في العاصمة السودانية مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي استقبله في مطار الخرطوم الخميس.

وبحث الرئيسان بحسب وكالة السودان للأنباء العلاقات بين البلدين وجهود إرساء السلام والاستقرار بالإقليم والمساعي الجارية لدعم التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.

وعبر الطرفان عن سعادتهما بتواصل اللقاءات والمشاورات بينهما وتطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير الاريتري لدى الخرطوم إبراهيم ادريس في تصريح صحفي إن افورقي تلقى دعوة من البرهان وسيمكث 3 ايام كما سيلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو.



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