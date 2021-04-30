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الرئيس الكيني يعد بمناقشة مخاوف السودان من سد النهضة مع حمدوك

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الخرطوم 30 أبريل 2021 ـ وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بإجراء مشاورات يوم الجمعة مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة مخاوف الخرطوم المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

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الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في أديس أبابا يوم السبت - رويترز

وقدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، لدى لقائها لرئيس الكيني أوهورو كينياتا بنيروبي، أمس الخميس، شرحاً مفصلاً للمخاطر التي يمكن أن تصيب السودان جراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ونقلت الوزيرة خلال اللقاء رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأعرب الرئيس كينياتا عن تفهمه لموقف السودان حول سد النهضة ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني للسد دون اتفاق يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية وحماية السودانيين على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي وسبل معاشهم وأمنهم وسلامتهم.

واستعاد الرئيس أوهورو كينياتا بتقدير واضح الخطاب التوافقي المتصالح لحمدوك في قمة الإيقاد الأخيرة وأعلن أنه سيجري اتصالاً هاتفيا بحمدوك صباح الجمعة لمزيد من التشاور والتنسيق.

وقدمت الوزيرة خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لموقف السودان بخصوص ملف سد النهضة ومخاطر الملء الثاني للسد دون اتفاق ملزم، خاصة بعد معاناة السودان من الملء الأول دون اتفاق في يوليو الماضي.

وأكدت حرص السودان على التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم ومساندة من الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يصبح مدخلاً لتنمية إقليمية وتكامل إقليمي تستفيد منه كل دول حوض النيل الشرقي ومصدراً لرفاهية شعوب المنطقة على أن يتم التوصل لاتفاق قانوني يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة.

وقالت الوزيرة إن السودان يتفهم ويدعم تطلعات إثيوبيا في التنمية والتطور الاقتصادي وتوليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح السودان.

إلى ذلك أكد الرئيس الكيني حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها في كافة المجالات، مشيداً بتوقيع وتنفيذ اتفاق السلام في جوبا والذي يعتبر إضافة حقيقية لأمن واستقرار القارة بأسرها.

وأشار إلى أن مؤتمر شركاء السودان في باريس سيفتح آفاقاً مبشرة للاقتصاد السوداني وأن كينيا ستبعث بوفد للمشاركة فيه.

وكانت مريم المهدي قد التقت راتشيل اومامو وزيرة خارجية كينيا وبحثت معها العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تنشيطها في كافة المجالات ووعدت بترشيح سفير سوداني في نيروبي في أقرب وقت ممكن.



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