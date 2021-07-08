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الرياض تستضيف مؤتمرا للاستثمار في السودان بمشاركة 40 شركة سعودية

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جبريل ابراهيم

الخرطوم 8 يوليو 2021 ـ التأم في العاصمة السعودية، الرياض، الخميس مؤتمر للاستثمار في السودان بمشاركة نحو 40 شركة وواجهة سعودية للوقوف على الفرص المتاحة في هذا البلد.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن بيئة السودان أصبحت جاذبة للاستثمار السعودي الحكومي أوعبر القطاع الخاص.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية في الخرطوم تلقته" سودان تربيون "الخميس فإن إبراهيم أكد إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار شملت الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى قانون محاربة الفساد.

ودعا جبريل الذي كان يتحدث في الملتقى الاستثماري البنوك السعودية لفتح فروع في السودان لتسهيل الاستثمار.

كما تداول الملتقى حول مقترح لقيام ملتقى لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في الخرطوم خلال الأسابيع القادمة ليكون القطاع الخاص شريك حقيقي للاستثمار بين البلدين.

بدوره أكد الجانب السعودي استعداده للاستثمار في السودان كأولوية خلال الفترة القادمة لتحقيق تكامل اقتصادي لمصلحة البلدين.

كما اتفق الجانبان على إزالة المعوقات وتوفير الضمانات ومحاربة الوسطاء ودعم وتسهيل الدخول في الاستثمارات وأكد على جاهزية الصناديق الاستثمارية السيادية والخاصة والبنوك للدخول في مشاريع استثمارية كبيرة في السودان عبر برنامج ريادة الأعمال في وزارة الاستثمار السعودية.



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