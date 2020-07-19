 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 19 تموز (يوليو) 2020

الرياض تستضيف مؤتمر (أصدقاء السودان) خلال أغسطس المقبل

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 25.1 كيلوبايت
وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

الخرطوم 19يوليو 2020- من المنتطر أن تبدأ في العاصمة السعودية الرياض أغسطس المقبل اجتماعات أصدقاء السودان والذي تأتي عملية تحقيق السلام في السودان على رأس أجندته.

وأجرت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على محادثات الأحد مع السفير السعودي لدى الخرطوم على بن حسن جعفر، حول تَحضيرات المؤتمر المُزمع عقده اسفيريا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 25 يونيو الماضي مؤتمر شركاء السودان الذي توج بإجماع دولي واسع على ضرورة تقديم الدعم لهذا البلاد الذي يمر بأوضاع اقتصادية معقدة.

وخلص المشاركون الى تقديم تعهدات بمبلغ 1.8 مليار دولار لدعم مشروعات تنموية وتطبيق حزمة الدعم المباشر للمواطنين، كما التزمت مجموعة البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار.

وينتظر أن يلتئم مطلع العام المقبل مؤتمر ثاني لشركاء السودان في العاصمة الفرنسية باريس.

الى ذلك ناقس السفير السعودي مع وزيرة المالية السودانية سُبُل تطوير الصَّادرات السُّودانية للمملكة العربية السعودية خَاصّةً في مجال صادرات اللحوم السودانية وبإنشاء وتطوير مسالخ وفق المعايير الدولية لمواكبة مُتطلبات السوق العالمية.

بدوره، أكد السفير السعودي في الخرطوم، على ضرورة توسيع فرص الاستثمار السعودي بالسودان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، في جميع القطاعات لا سيما مجال الثروة الحيوانية، للاستفادة من الموارد الهائلة التي يتمتّع بها السودان

وأوضح أن المملكة العربية السعودية سلّمت السودان دفعة من الأدوية والتي هي حالياً بميناء بورتسودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (3-3) 2020-07-19 22:37:29 تنمية وتطوير وترشيد تربية الإبل في السودان د. بابكر عباس محمد أحمد أنشأت جامعة الخرطوم وحدة لأبحاث الإبل منذ العام 1983، تطورت الى مركز ، بهدف دراسة بيئة وأمراض ومشاكل تربية الأبل، وظلت الأبحاث المتعددة تجرى عدة أعوام، (...)

لا يأس لا إستسلام لا احباط 2020-07-19 22:33:47 بقلم : محمد عتيق كل جديد في واقعنا السوداني لا مثيل له في تاريخنا ، رغم ذلك نجد أن العاطفة في أحيان كثيرة هي التي تقودنا ، يتم اقتيادنا بأيد وخيوط ناعمة من الداخل والخارج أو من كليهما فنسير كما يراد لنا ومنا .. هذه (...)

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (2-3) 2020-07-18 17:55:08 د. بابكر عباس محمد أحمد الرؤية الجديدة تعتمد الرؤية الجديدة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية على اعتماد نظام المزارع الرعوية: وهي مزارع مختلطة، محصولها الرئيس، وليس الوحيد، الحيوان، بحيث تخصص النسبة الأكبر من الأرض والمال (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.