الرياض تستضيف مؤتمر (أصدقاء السودان) خلال أغسطس المقبل

وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

الخرطوم 19يوليو 2020- من المنتطر أن تبدأ في العاصمة السعودية الرياض أغسطس المقبل اجتماعات أصدقاء السودان والذي تأتي عملية تحقيق السلام في السودان على رأس أجندته.

وأجرت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على محادثات الأحد مع السفير السعودي لدى الخرطوم على بن حسن جعفر، حول تَحضيرات المؤتمر المُزمع عقده اسفيريا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 25 يونيو الماضي مؤتمر شركاء السودان الذي توج بإجماع دولي واسع على ضرورة تقديم الدعم لهذا البلاد الذي يمر بأوضاع اقتصادية معقدة.

وخلص المشاركون الى تقديم تعهدات بمبلغ 1.8 مليار دولار لدعم مشروعات تنموية وتطبيق حزمة الدعم المباشر للمواطنين، كما التزمت مجموعة البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار.

وينتظر أن يلتئم مطلع العام المقبل مؤتمر ثاني لشركاء السودان في العاصمة الفرنسية باريس.

الى ذلك ناقس السفير السعودي مع وزيرة المالية السودانية سُبُل تطوير الصَّادرات السُّودانية للمملكة العربية السعودية خَاصّةً في مجال صادرات اللحوم السودانية وبإنشاء وتطوير مسالخ وفق المعايير الدولية لمواكبة مُتطلبات السوق العالمية.

بدوره، أكد السفير السعودي في الخرطوم، على ضرورة توسيع فرص الاستثمار السعودي بالسودان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، في جميع القطاعات لا سيما مجال الثروة الحيوانية، للاستفادة من الموارد الهائلة التي يتمتّع بها السودان

وأوضح أن المملكة العربية السعودية سلّمت السودان دفعة من الأدوية والتي هي حالياً بميناء بورتسودان.