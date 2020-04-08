السعودية تجيز مسلخ (الكدرو) لصادر اللحوم من السودان

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 8 أبريل 2020- كشف مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن حصول السودان على اجازة لمسلخ الكدرو ليكون منصة لصادرات الى المملكة العربية السعودية .

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن هيئة الغذاء والدواء السعودية اجازت مسلخ الكدرو لتصدير اللحوم الى المملكة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة ومطابقة المواصفات والاشتراطات الدولية الخاصة بصادر اللحوم ليصبح ثاني المسالخ العاملة في صادر اللحوم بعد مسلخ جمكو في ولاية الجزيرة.

وتتراوح السعة الانتاجية لمسلخي الكدرو وجمكو من الضأن والماعز ما بين 3 – 6 الاف رأس يوميا.

واوضح فرح بان صادر اللحوم للمملكة يزيد من القيمة الاضافية لصادر الثروة الحيوانية.

وتوقع ان يتم تصدير اول شحنه من اللحوم للسعودية من مسلخ الكدرو خلال الشهر الحالي.

واشار الى سعى الوزارة لإجازة عدد من المسالخ لصادر اللحوم خلال العام الحالي وقال "نستهدف بنهاية العام 2020 ايقاف صادر الماشية الحية باستثناء الهدى والاضاحي فقط طبقا لسياسات الدولة الرامية لتحقيق القيمة الاضافية للصادرات خاصة للثروة الحيواني".

ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) بنحو 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس) طبقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وأشار فرح الى أن صادر اللحوم من مسلخ الكدرو الى جانب مسلخ جمكو يسهم في زيادة القيمة المضافة لكل المنتجات الصناعية المتعلقة مثل جلود ما يشجع الاستثمار في المدابغ وتصدير الجلود المصنعة عوضا عن الجلود الخام بما يتيح الفرصة للصادرات لدول الشرق الأوسط والدول الأوربية.

ونوه الى ان هناك مسلخين جديدين في منطقة غرب ام درمان أحدهما (الشاهين) وان كافة إجراءاته الفنية المتعلقة بالشهادات الصحية والمواصفات القياسية مكتملة.

وتوقع اجازته خلال الأسبوع القادم من هيئة الغذاء والدواء السعودية للبدء في الصادر للمملكة والدول الأخرى الى جانب مسلخ بذات المنطقة يتبع لشركة الجنيد يعمل على تنفيذه خبراء المان وفرنسيين بمواصفات اوربية ومن المتوقع أن يدخل العمل في منتصف العام الحالي.

وتوقفت عمليات صادر الماشية إلى المملكة وعدد من الدول لنحو أربعة أشهر فى أعقاب الإعلان عن بؤر لحمى الوادي المتصدع لبعض المناطق شرقي السودان قبل أن تعلن منظمة صحة الحيوان العالمية لاحقا خلوه من المرض.

والاسبوع الماضي استقبل ميناء جدة اولى شحنات صادر المواشي السودانية بواقع 5 الاف رأس وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية في تصريحات صحفية وقتها سنصل الى 300 ألف رأس حال انقشاع مرض كورونا، واضاف: هناك امر جيد هو سماح السلطات السعودية برفع حمولة الباخرة من 15 -20 ألف رأس.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.