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السعودية تحظر صادر الماشية من السودان بسبب حمى (الوادي المتصدع)

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ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 5 أكتوبر 2020- حظرت السلطات السعودية صادر الماشية من السودان مؤقتا بعد ظهور حمى الوادي المتصدع في شمال السودان.

وأبلغ مصدرون "سودان تربيون" الاثنين أن السلطات السعودية أبلغت المستوردين السعوديين بوقف استيراد الماشية من السودان بعد ظهور الحمى.

واطلعت "سودان تربيون" على خطاب من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، أفاد المستوردين السعوديين بأنه "تم فرض حظر مؤقت على استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان بسبب مرض حمى الوادي المتصدع RVF".

وأضاف الخطاب " بناءاً على ذلك تم إلغاء جميع الأذونات الصادرة للمستَوردين".

وفي 22 سبتمبر أعلنت السلطات السودانية، وفاة 8 أشخاص واصابة 41 آخرين شمالي السودان جراء حمى يُعتقد أنها ناتجة عن مرض تسببت فيه السيول والفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع، وتحدثت تقارير صحفية لاحقة عن ارتفاع عدد المصابين وسط ترجيحات بأن الحمى المتفشية "نزفية" أو ما تعرف بالوادي المتصدع، حيث تنتقل عن طريق البعوض من الحيوان الى الانسان وتتفشى في موسم الخريف.

ووجهت السلطات السعودية المستوردين بعدم شحن أي إرساليه من السودان وأكدت أنه في حال تم الشحن سيتم إعادتها مباشرة
.

وتشير "سودان تربيون" الى أن السلطات السعودية ظلت تعيد شحنات المواشي الى السودان باستمرار خلال الأشهر الست الأخيرة بسبب تدني المناعة، وناهزت مجموع الشحنات المعادة الـ 25 ما أدى الى خسائر فادحة وسط مصدري الماشية السودانيين.

وقال المقرر السابق لشعبة مصدري الماشية خالد وافي لـ "سودان تربيون" إن القرار سينعكس سلبيا على صادرات السودان وعلى قطاعات المصدرين.

وأضاف "هناك أكثر من 102جهة ستتضرر من القرار تشمل الإيرادات الحكومية وقطاعات النقل والإعلاف وكافة الأنشطة المرتبطة بصادر الماشية".

وطالب الحكومة الانتقالية بعمل الاحتياطات اللازمة لتفادي انتشار مرض حمى الوادي المتصدع.

وأضاف أنه بالرغم من ظهور المرض في بعض المناطق بشمال السودان والتي لا تعد من ضمن مناطق إنتاج الماشية الا انه يتطلب وضع الاحتياطات اللازمة لمنع تمدده إلى مناطق أخرى عبر حملات التوعية ومكافحة نواقل الأمراض وتجفيف البرك والمستنقعات.

وتؤدي مضاعفات الإصابة بحمى الوادي المتصدع الوخيمة أو (الضنك) إلى الوفاة، غير أنّه يمكن غالباً، إنقاذ أرواح المصابين بها بتشخيص المرض في مراحل مبكّرة، وتدبير العلاج مع العناية اللازمة من أطباء وممرضين متمرّسين، وتنتشر خلال فصل الخريف في ولايات شرق السودان، لا سيما كسلا.

ووفقا لأطباء بيطريين فإن المرض ينعكس على صادرات البلاد من الماشية خاصة ان الدول المستوردة تمتنع عن استيرادها إلى حين التأكد من خلو البلاد منه وشدد الا طباء على ضرورة محاربة الحشرات والبعوض وبأسرع فرصه ممكنة وتحسين صحة البيئة لمنع انتشار المرض.



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