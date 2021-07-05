السعودية تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان بمليون دولار

الخرطوم 5 يوليو 2021- أعلنت المملكة العربية السعودية عن مساهمتها بمبلغ مليون دولار لدعم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام.
- علي بن جعفر
والتام في الخرطوم الإثنين بمقر إقامة السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، اجتماع ضم سفراء ومبعوثي دول الترويكا " أميركا، بريطانيا، الترويج" بجانب السفير الاماراتي ورئيس البعثة الأممية المتكاملة "يونيتامس" فولكر بيريتس.
وأعلنت السعودية عن مساهمتها بمبلغ مليون دولار لدعم البعثة لأممية المتكاملة لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وبناء السلام، وحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدات الإنسانية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مخرجات مؤتمر باريس لدعم انتقال السودان، وتأكيد الدور المهم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الشريكة المساندة في تخفيف ديون السودان لتمكينه من تحقيق قفزات اقتصادية، وتقديم الدعم لجهود الحكومة الانتقالية لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار.
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