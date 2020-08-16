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السعودية ترجع من جديد شحنة مواشي سودانية تحمل أكثر من 10 رأس

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ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 11 أغسطس 2020 -أرجعت السلطات السعودية، الأحد، باخرة سودانية تحمل 10 آلاف و500 رأس من الماشية من ميناء جدة.

وأرجع صاحب المواشي، سليمان محمد صالح، خطوة الإرجاع إلى انخفاض مناعة الماشية من 80% إلى 30% عند وصولها إلى ميناء جدة السعودي، حسب تقرير السلطات المختصة.

واتهم صالح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، لجنة تنظيم البواخر بتعويق الصادر، وطالب بحلها فورا.

في الأثناء قال رئيس وكلاء المصدرين، حميد أحمد، إن لجنة البواخر سبب رئيسي في إعاقة الصادر، وطالب بحلها فورا، وشدَّد على أن المُصدِّر من حقه اختيار الباخرة التي تنقل مواشيه.

من جهته وصف وكيل أعمال الطريفي للنقل، صالح أحمد لجنة البواخر بالظالمة، لحبس المواشي بالمحجر لأكثر من 15 يوما، في ظل جو ساخن، وعدم توفر المياه.

بدوره شكا وكيل أعمال بشير عشي لتجارة المواشي، أحمد حمدي جمعة من تعنت لجنة البواخر، والنظر إلى المصلحة الذاتية دون الالتفات إلى مصلحة البلاد، وإجبار المُصدِّر ببواخر غير صالحة.

وفي يوليو الماضي، كشف وزير الثروة الحيوانية في السودان، علم الدين أبشر، عن ضوابط جيدة تمنع إرجاع بواخر صادر الماشية السودانية.

وشهدت الفترة الماضية إرجاع عدد من بواخر الماشية السودانية كانت في طريقها إلى السعودية بسبب نقص مناعة الحيوان.

ووجهت اللجنة الاقتصادية الطارئة برئاسة محمد حمدان دقلو بالتحقيق في تكرار ارجاع شحنات المواشي السودانية ومحاسبة المسؤولين.



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