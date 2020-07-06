السعودية ترغب في استضافة مؤتمر "أصدقاء السودان" لدعم جهود السلام

الخرطوم 6 يوليو 2020 – أبدى السفير السعودي بالخرطوم، علي حسن بن جعفر السعودية، الاثنين، رغبة بلاده في استضافة مؤتمر "أصدقاء السودان" لدعم جهود السلام في البلاد.

سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر

وانتهى أواخر الشهر الماضي مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته المانيا بمشاركة واسعة لممثلي الدول الاوربية والعربية وغيرها في محاولة لمساعدة السودان على تجاوز عثرات الانتقال خلال المرحلة الحاليةـ وتم الاتفاق على عقد مؤتمر آخر في باريس مطلع العام المقبل.

وبحث وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، مع بن جعفر، سبل التعاون المشترك في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وطبقا لبيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، فإن السفير السعودي، شكر السودان على مواقفه الداعمة للمملكة، وأشار إلى جهود بلاده في إحلال السلام في اليمن والمنطقة العربية.

وأضاف البيان، "أبدى السفير رغبة المملكة في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام في البلاد".

وتطرق الجانبان أيضا إلى أهمية تنسيق الجهود بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينهما.

من جهته شكر قمر الدين، حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الوقوف مع السودان خلال الفترة الانتقالية، وأكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.