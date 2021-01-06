السعودية تستأنف صادر الماشية الحية من السودان

الخرطوم 6 يناير 2020 – أعلنت المملكة العربية السعودية عن استئناف صادر الماشية الحية من السودان، بعد توقف دام أكثر من ثلاث أشهر.

شحنة من الضأن السوداني تصل سلطة عمان ..الأحد 22 نوفمبر 2020 (سودان تربيون)

وحظرت السلطات السعودية في أكتوبر 2020، صادر الماشية مؤقتا من السودان بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع فى شمال السودان.

وقال خطاب صادر عن وكيل وزارة الثروة الحيوانية إلى مندوب السعودية في المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أطلعت عليه "سودان تربيون"، الأربعاء: "نشكركم على اهتماهكم برفع الحظر عن المواشي السودانية تحت الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المصدرين والمستوردين".

وأشار إلى أن السودان حريص على صحة الإنسان والحيوان وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

وكشف الخطاب عن وجود 400 ألف رأس من الضأن بالمحاجر السودانية، محجورة مُنذ أربعة أشهر، "لم تظهر عليها أي أعراض مرضية ما يؤكد خلوها من الأمراض الوبائية".

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح إدريس إن مناعة بعض الماشية المحجورة تجاوزت الـ 70%، داعيًا إلى اعتماد المناعة 30% أسوة بالإرساليات السابقة قبل إيقاف الصادر.

وأكد إدريس على أن الوزارة حريصة على عقد اجتماع افتراضي مشترك بين البلدين لتحديد البروتوكول والاشتراطات.

وأضاف الخطاب: " نحرص على التواصل من أجل تحسين أعمال اللجان الفنية البيطرية بما يدعم الرؤية الوطنية للملكة والاستراتيجية الوطنية السودان عبر بروتوكول تجاري يضمن أنسياب الصادرات بصورة دائمة تعزز التعاون المشترك بين البلدين".

ورهن وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح في نوفمبر الفائت، استئناف صادر الماشية السودانية إلى السعودية بتوقيع بروتوكول تجاري بين البلدين لحفظ حقوق المصدرين.

وقال الوزير المكلف آنذاك "إن المملكة العربية السعودية قامت بإيقاف صادر الماشية بسبب حمى الوادي المتصدّع رغم عدم وجود إعلان رسمي بوجود المرض فى السودان".