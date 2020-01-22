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السعودية تطالب واشنطن برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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الرياض 22 يناير 2020 – دعا وزير شئون الدول الأفريقية السعودي أحمد قطان، المبعوث الأميركي الى السودان دونالد بوث؛ لرفع اسم السودان من قائمة الراعية للإرهاب.

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المبعوث الأميركي التقى في الرياض وزير شئون الدول الأفريقية السعودي أحمد قطان .. الأربعاء 22 يناير 2020 (و أ م)

وانخرط بوث في جولة خليجية الأربعاء زار خلالها كل من الرياض والدوحة.

وأدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب أغسطس 1993، لسماحه آنذاك باستخدام أراضيه ملجأ لأشخاص ومنظمات تصنفهم بأنهم إرهابيون بينهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وحزب الله والجهاد الإسلامي وحماس.

وقال المسؤول السعودي ‎أحمد قطان، في تصريح صحفي بعد لقاءه المبعوث الأميركي، إنه "دعاه لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشار إلى أن تصريحات مسؤولين أميركيين باتت ايجابية تجاه السودان، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، وزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لواشنطن ديسمبر الفائت.

وأضاف: " السعودية تدعم جهود السودان في تحقيق أمنه واستقراره وتطلعات شعبه"، وأوضح إن بلاده تدعم الحكومة الانتقالية التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد أغسطس 2019.

وتابع: "أشدد على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان".

وفي ذات السياق، قال بيان صادر من وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس وزراء قطر التقي بالدوحة، الأربعاء، المبعوث الأمريكي للسودان، ونقاش معه المواضيع ذات الاهتمام، دون ذكر أي تفاصيل.

وفي سبتمبر، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إزالة السودان من هذه قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون مفتاحا لحل العديد من التحديات.

والثلاثاء قالت تقارير إخبارية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.



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