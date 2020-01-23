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السعودية تعلن رفع الحظر عن استيراد المواشي من السودان

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الخرطوم 23 يناير 2020- أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الخميس رفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان.

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ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وأفادت وسائل إعلام سعودية أن القرار اتخذ، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض هناك، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

ونقلت عن الوزارة عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت أنها تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.

والثلاثاء أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية استئناف وانسياب صادرات المواشي للمملكة خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الوزارة والمملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من هناك.

وقالت على لسان وكيل الوزارة عادل فرح إدريس إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المشاورات مع الجهات ذات الصلة والمعنية لضبط الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالمصدرين ووضع آلية تنفيذية محددة لتأهيل المصدرين من حيث الكفاءة والمقدرة المالية والتأمين وغيره لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.



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