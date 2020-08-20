السعودية تعيد من جديد باخرة ماشية إلى السودان لتناقص المناعة

الخرطوم 20 أغسطس 2020 – أعادت المملكة العربية السعودية باخرة جديدة محملة بماشية إلى السودان، لنقص المناعة، لتصل عدد البواخر التي أرجعتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة الى 22 شحنة.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وتسبب إرجاع السعودية – التي تعتبر أكبر مستورد للماشية السودانية -للبواخر في فقدان السودان والمصدرين مبالغ طائلة بالعملة الأجنبية التي يحتاجها لتحسين اقتصاده الذي يعاني من أزمة حادة.

وقال مدير محجر سواكن البيطري، عبد الرحيم عبد الفتاح، بحسب وكالة السودان للأنباء الخميس: "إن الباخرة المعادة تحمل 14 ألف رأس من الضأن".

وأشار إلى أن الضأن المعاد كان قد حُجر في منطقة الخوى التابعة لولاية غرب كردفان، لكن عند وصولها جدة تدنت عن المطلوب السعودي لدرجة المناعة في القطيع.

وتشترط السلطات السعودية أن تكون مناعة القطيع السوداني 40%، لقبولها، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وكشف عبد الفتاح عن اتجاه جديد للحكومة الانتقالية لاعتماد " معمل محايد لفحص مناعة ماشية الصادر".